"قمة العشرين" ترند على تويتر عقب انطلاقها اليوم بحضور السيسي بالصين

تصدر هاشتاج "قمة العشرين" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك عقب انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى مدينة هانجشو الصينية، ظهر اليوم الأحد، والتى تأتى تحت عنوان نحو بناء اقتصاد عالمى إبداعى ونشاط مترابط وشامل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يمثل مصر كضيف شرف فى القمة، ويشارك فى فعالياتها على هامش جولته الآسيوية التى بدأت أول الشهر الجارى.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مباحثات مع مسئولين وزعماء عدة دول، من بينهم رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، ورئيس الأرجنتين موريسيو ماكرى، فضلاً عن كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى، وغيرهم لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فى عدة مجالات.