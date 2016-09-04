نائب رئيس جامعة المنصورة يبحث أوضاع الطلاب الماليزين مع مسئول التعليم بالسفارة الماليزية

اجتمع الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع احمد بحيرى ممثل السفارة الماليزية والسكرتير الثانى لشئون التعليم بالسفارة بحضور الدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب على هامش المهرجان التعريفى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.

وذلك لبحث ومتابعة اوضاع الطلاب الماليزين الدارسين بجامعة المنصورة وخاصة بكلية الطب تناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الماليزيين أثناء دراستهم بالكليات المختلفة وبالأخص كلية الطب وبحث اوجه التعاون والتنسيق بين جامعة المنصورة والادارة العامة لشئون الطلاب الوافدين وسفارة دولة ماليزيا بالقاهرة لزيادة أعداد الطلاب الماليزيين للدراسة بجامعة المنصورة نظرا لتميزها فى التصنيفات العالمية للجامعة وان جامعة المنصورة لا تألوا جهدا فى تقديم خدمة تعليمية مميزة ذات جودة عالية تؤهل الخريج لسوق العمل.