أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الملك عبد الله يستعرض مع البابا تواضروس سبل تعزيز زيارة الأقباط للأردن

Google+ Print
الملك عبد الله يستعرض مع البابا تواضروس سبل تعزيز زيارة الأقباط للأردن الملك عبد الله يستعرض مع البابا تواضروس سبل تعزيز زيارة الأقباط للأردن

عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى قصر الحسينية اليوم، الأحد، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز زيارة الأقباط إلى الأردن، وأماكن الحج المسيحى، خصوصا المغطس، الذى يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الطوائف المسيحية.

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء الذى حضره الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصى للملك، أن الأردن كان تاريخيا ولا يزال نموذجا فى التآخى والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فى المنطقة والعالم.

وشدد الملك عبد الله على أن المملكة الأردنية تواصل دورها فى العمل على ترسيخ مبدأ التواصل والحوار والتفاهم بين مختلف أتباع الديانات، لافتا إلى أهمية العمل من قبل مختلف الأطراف المعنية لترسيخ أواصر التعاون والمحبة بين الأمم.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية استضافة الأردن لأعمال الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وما يمكن أن تسهم فيه من تعزيز لدور مسيحيى الشرق فى المنطقة.

من جهته، أعرب البابا تواضروس الثانى عن تقديره الكبير للدور المهم الذى يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله، فى تعزيز التفاهم ومد جسور التلاقى بين مختلف أتباع الأديان السماوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا