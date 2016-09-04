مدرب المنتخب الإنجليزي: أخشى فقدان أعصابي أمام سلوفاكيا

أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي سام ألاردايس، اليوم الأحد، أنه يسعى للظهور بأعصاب هادئة خلال مباراته الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة أمام منتخب سلوفاكيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ذكرت شبكة “سكاى سبورت” الإخبارية أن ألاردايس أكد شعوره باضطراب فى الأعصاب منذ عدة أيام بسبب الاستعداد لمباراته الأولى فى قيادة منتخب الأسود الثلاثة فى مواجهة منتخب سلوفاكيا، وأنه سيسعى لضبط أعصابه قدر الإمكان خلال المباراة، نظرًا للحساسية الشديدة للقاء لكونه الأول له فى قيادة المنتخب الإنجليزي.

وقال ألاردايس “لا أسمع الحشد من حولى، أرى فقط أداء فريقى وأحاول التواصل مع اللاعبين لإحداث فرق إذا كنت بحاجة إلى ذلك”، واتخذ ألاردايس قرارًا بإعلان التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها المباراة قبل موعدها بـ48 ساعة، لرفع الضغط عن لاعبيه قبل المباراة.

وأضاف ” أعتقد أن قائمة الفريق لم تكن سرًا عبر العصور، لماذا نحاول جعلها سرًا بالرغم من أنها ستنشر على أى حال”.

وتابع قائلًا “إن اللاعبين بعد معرفة موقفهم فى المباراة يمكن أن يذهبوا إلى الفراش ويلتقطون أنفسهم ويستعدون جيدًا، وأنا يمكننى أن أعمل على الترتيب للمباراة التى تقام الليلة، نأمل أن تكون مباراة جيدة بما فيه الكفاية فى محاولة للتغلب على المعارضة الصعبة للغاية”.