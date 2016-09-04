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الطيران الحربى التركى يقصف قضاء “آكرى” بدهوك شمال غربى العراق

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الطيران الحربى التركى يقصف قضاء “آكرى” بدهوك شمال غربى العراق الطيران الحربى التركى يقصف قضاء “آكرى” بدهوك شمال غربى العراق

الطيران الحربى التركي_أرشيفية

قصف الطيران الحربى التركى، اليوم الأحد، محيط قضاء “آكري” فى محافظة دهوك شمال غربى العراق، لاستهداف معاقل وتجمعات مقاتلى حزب العمال الكردستانى فى المنطقة التى يغير الطيران التركى عليها للمرة الأولى.

وقال مصدر كردى أن الطائرات شنت غارات كثيفة على وادى باكورمان فى محيط قضاء آكرى بدهوك، وقصفت قرية “شهي” فى منطقة زيبار بدهوك، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية كبيرة بالمنطقة، ولم يبلغ عن سقوط ضحايا.

على صعيد آخر، وصلت اليوم دفعة جديدة من العوائل العراقية النازحة إلى قضاء “الكرمة” شمال شرقى الفلوجة بالأنبار.

وقال قائد لواء الكرمة العقيد جمعة الجميلى- فى تصريح صحفى- أن لواء الكرمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استقبلوا اليوم النازحين العائدين إلى منازلهم بعد تطهيرها من العبوات الناسفة التى زرعها تنظيم (داعش) الإرهابى قبل تحرير الكرمة.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إعمار لإعادة الحياة الطبيعية فى الكرمة، وأن القوات الأمنية شرعت فى تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحيين.

كما تمكنت الجهات الفنية فى مديرية توزيع كهرباء الرمادى مركز محافظة الأنبار من تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء فى مدينة الرمادى. . وقال المتحدث

باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، فى تصريح صحفى، أن أعمال الصيانة والإصلاح تضمنت نصب عدد من المحولات والأعمدة ومد أسلاك وإصلاح كابلات واستبدال المدمر منها نتيجة العمليات العسكرية.

أ ش أ

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