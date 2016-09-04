رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير الطاقة من مصادرها المختلفة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الاحد، اجتماعًا بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضورعدد من قيادات الوزارة.

أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع حرص الحكومة على توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوى، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك للوفاء بالمتطلبات اللازمة للقطاعات التنموية المختلفة، وتوفيراً للاحتياجات السكانية، وشدد رئيس الوزراء على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للجداول الموضوعة للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الكهرباء قدم خلال الاجتماع عرضاً متكاملاً حول الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة المشروعات التى تتم بالتعاون مع شركة سينمس العالمية لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والعاصمة الادارية الجديدة، والبرلس بكفر الشيخ، قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات، وفى هذا الصدد أكد الوزير على تقدم الاعمال فى تلك المشروعات والتزامها بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها، كما أكد على التنسيق الكامل من جانب وزارة الكهرباء وكل من وزارتى الاسكان والبترول لتوفير المياه والغاز اللازمة لتشغيل المحطات الجديدة ، وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يكون التشغيل المبدئى للمحطات الثلاث قبل نهاية العام الحالى 2016، حيث سيتم تشغيل بعض الوحدات على أن يكتمل دخول باقى الوحدات لتلك المحطات فى مايو 2018، وبذلك تكون القدرة الاجمالية لهم (14400 ميجاوات).

كما استعرض وزير الكهرباء الاجراءات والمشروعات الخاصة بتطوير وتدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق باستمرار واستقرار التغذية الكهربائية.

من ناحية أخرى، وفيما يخص خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تمت الاشارة إلى قيام شركات توزيع الكهرباء بإتاحة اللمبات الليد للمواطنين، حيث أنه من المستهدف الوصول إلى تركيب 13 مليون لمبة ليد على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التنسيق بين عدد من الجهات المعنية لاستبدال كشافات اعمدة الانارة بمختلف الشوارع بكشافات موفرة.