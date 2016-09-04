محافظ قنا : زراعة 500 شجرة بطريق قرية دندرة ضمن مبادرة حلوة يا بلدى‎

أنهي السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا زراعة عدد 500 شجرة حتى الأن من إجمالى 1000 شجرة مقرر زراعتها بطريق قرية دندرة فضلاً عن أحواض النجيلة التى تم زراعتها على جانبى الطريق ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة حلوة يا بلدى مضيفًا أنه يجرى تركيب ودهان بلدورات الرصيف وأعمدة الإنارة لإضفاء المظهر الجمالي علي الطريق .

أضاف الهجان أن فعاليات المبادرة شملت أيضًا تطوير وتجميل المدخل المؤدى إلى معبد دندرة وكذا ساحة انتظار السيارات الخاصة به موجهاً بضرورة تثبيت لوحات إرشادية على طول الطريق المؤدى إلي المعبد ، كما تفقد محافظ قنا أعمال التطوير والتجميل التى تجرى بمدرسة دندرة الإعدادية المشتركة التي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا بقرية دندرة لمتابعة أعمال التجميل التى تجرى بالقرية رافقه خلالها اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية .