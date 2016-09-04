بالصور.. نائب وزير الصحة لشئون السكان تفتتح غرفة المصادر بمدرستين في سوهاج‎

قامت مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، اليوم الأحد، بافتتاح غرفة المصادر بمدرستي نيدة للتعليم الأساسي والإعدادية الجديد التابعة لمركز أخميم، بحضور الدكتور عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

كما قامت السكرتير العام بلقاء السيدات المتدربات ضمن مكون التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأشادت بما تنتجه السيدات المتدربات من مشغولات يدوية وأعمال خياطة الملابس الجاهزة.

وقالت مايسة شوقي إن الفكر العلمي له أهمية كبيرة في تحقيق نتائج سريعة بتكلفة أقل، وأن المؤشرات التي يتم العمل من خلالها على مستوي الجمهورية يتم الحصول عليها كل أربع أو خمس سنوات، من خلال البحث الديموجرافي الصحي، مشيرةً إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة ورغبة الدولة للإرتقاء بخصائص السكان، ليصبحوا قوة فعالة تزيد من الانتاج وتحسن الدخل الاقتصادي، وقد تم اتخاذ قرار بانشاء المرصد السكاني ليتم تجميع كافة البيانات المحافظات علي مستوي الأحياء ثم المراكز حتي تكون البيانات متاحة بشكل أسرع لدعم متخذي القرار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت مع قيادات وممثلي الجهات التنفيذية بسوهاج، وأضافت “شوقي” أن المؤشرات المركبة التي تم عرضها علي مستوى المحافظات ستعرض نهاية سبتمبر الحالي في مؤتمر علمي بحضور الوزراء المعنيين ووزير التنمية المحلية وجميع المحافظين.