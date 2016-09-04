تأجيل محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» إلى 27 سبتمبر‎

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهمًا بانشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب أنصار الشريعة” إلى جلسة 27 سبتمبر الجاري للاطلاع على محضر ضبط المتهم التاسع عشر ولمشاهدة باقي الأحراز.

وقالت المحكمة إنه ردًا على ما أثاره الدفاع بأنه تقدم بطلب لمقابلة المتهمين فكان الدفاع قد تقدم به قبل انعقاد الجلسة بقليل وأشارت المحكمة إلى أنه قد تسلمه كاتب الجلسة قبل انعقاد الجلسة وسلمه إلى أمن القاعة المختص بملاحظة المتهمين وبشأن ما أثاره الدفاع بطلب مشاهدة الملف الذي يحمل اسم “اسلحة خفيفة” فالمحكمة سبق لها مشاهدته وهو الملف الثاني من محضر الجلسة السابقة وكذا الملفات والتي بفتحها تبين سبق عرضها وأنها مكررة وذلك فقًا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة أن ا. ع. م. 35 عام، ارتكب وآخرين جرائم انشاء وإدارة جماعة تدعى كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.