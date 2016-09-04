“EWE” تطرح اليوم بالأسواق ألبوم شذي “أنا لوحدي”‎

طرحت اليوم شركة “EWE” بالتعاون مع شركة “مزيكا” ألبوم المطربة “شذى”، والذي يحمل عنوان “أنا لوحدي”، وبدأت الشركتين في عمل الخطة التسويقية الخاصة بالألبوم، بعد الاتفاق مع عدد من الشركات لتولي التوزيع في جميع البلدان العربية في نفس التوقيت.

ألبوم “أنا لوحدي” يضم 11 أغنية جديدة هي، “أنا لوحدي” كلمات جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع كريم عبد الوهاب، “بحب أيامي” كلمات عصام حسني وألحان علي شعبان وتوزيع كريم عبد الوهاب، “هنتفارق” كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع كريم عبد الوهاب، “بحن إليه” كلمات عمرو تيام وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع كريم عبد الوهاب، “متغيرتش” كلمات جمال الخولي وألحان محمد نور وتوزيع أسامة كمال، “الدوم دوم تك” كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف، “بنت أبوي” كلمات أحمد علاء وألحان أحمد يوسف وتوزيع زووم، “مفيهاش غلطة” كلمات محمد مصطفى مالك وألحان مودي سعيد وتوزيع محمد شفيق، “في حاجات كتير أتغيرت” كلمات أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف، “ناسية روحي” كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع كريم عبد الوهاب، “قسمة ونصيب” كلمات وألحان أحمد برازيلي وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كما ستبدأ شركة “EWE” خطة تسوقيه جديدة للألبوم تقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي ستكون مختلفة من حيث الدعاية التي تبدأ تزامننا مع طرح الألبوم فى كل الدول العربية خلال فترة عيد الأضحى ، وكانت شذى قد طرحت مؤخرا فيديو كليب لأغنيتها “ناسية روحي” التي صورتها فى لبنان مع المخرج محمد القاضي ، ومن المفترض ان تقوم بتصوير أغنية اخرى من الألبوم خلال الفترة القادمة .