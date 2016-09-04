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إبراهيموفيتش: لم أنضم لأرسنال وسيتي.. ومن لا يحب مورينيو مدربا له؟

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إبراهيموفيتش: لم أنضم لأرسنال وسيتي.. ومن لا يحب مورينيو مدربا له؟ إبراهيموفيتش: لم أنضم لأرسنال وسيتي.. ومن لا يحب مورينيو مدربا له؟

قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد كانت لديه الفرصة للانضمام للدوري الإنجليزي مرتين أحدهما لأرسنال والأخرى لمانشستر سيتي، كما أشاد بعقلية مدربه جوزيه مورينيو.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد مجانا خلال الصيف الجاري بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن":"كنت قريبا مرتين من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، مرة لأرسنال وأخرى لمانشستر سيتي".

وأضاف "مورينيو يمتلك عقلا ممتازا وقائد، يعرف ما يحتاجه للفوز، تعلمت منه الكثير في إنتر ميلان، من لا يريد أن يكون مورينيو مدربه؟".

وعمل الثنائي سويا في إنتر ميلان حينما كان مورينيو مدربا للفريق الإيطالي في موسم 2008-2009 وفازا بالدوري الإيطالي وكأس السوبر.

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