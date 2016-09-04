الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20/25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و39 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و 10 دقائق مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 31 70 15 .

> دبي 43 33 70 15 .

> الشارقة 44 29 75 25.

> عجمان 43 32 75 15.

> أم القيوين 44 31 75 20 .

> رأس الخيمة 44 30 70 20 .

> الفجيرة 36 31 90 50.

> العين 44 33 50 10 .

> ليوا 47 29 85 10 .

> الرويس 43 31 95 25 .

> السلع 42 32 90 30.

> دلما 40 34 80 50 .

> طنب الصغرى 38 32 85 55 .

> طنب الكبرى 38 32 85 55 .

> أبوموسى 39 33 80 45.

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