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بالصور.. اجتماع بين نائب رئيس جامعة المنصورة ومسؤول التعليم بالسفارة الماليزية

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مع أحمد بحيري ممثل السفارة الماليزية والسكرتير الثاني لشئون التعليم، بحضور الدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب على هامش المهرجان التعريفى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، لبحث ومتابعة أوضاع الطلاب الماليزين الدارسين بجامعة المنصورة وخاصة بكلية الطب.

تناول اللقاء بحث أحوال الطلاب الماليزيين أثناء دراستهم بالكليات المختلفة وبالأخص كلية الطب، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين جامعة المنصورة والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين وسفارة دولة ماليزيا بالقاهرة، لزيادة أعداد الطلاب الماليزيين للدراسة بجامعة المنصورة، نظرًا لتميزها فى التصنيفات العالمية للجامعة وأن جامعة المنصورة لا تألوا جهدًا في تقديم خدمة تعليمية مميزة ذات جودة عالية تؤهل الخريج لسوق العمل.

 

 

 

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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