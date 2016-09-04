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غرناطة يقترب من فسخ تعاقده مع "أنغولو" لتعاطيه الكوكايين

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غرناطة يقترب من فسخ تعاقده مع "أنغولو" لتعاطيه الكوكايين غرناطة يقترب من فسخ تعاقده مع "أنغولو" لتعاطيه الكوكايين

نورهان فايد

أكد نادى غرناطة الإسبانى أنه أقترب من الغاء التعاقد مع المهاجم الإكوادورى "خوسي أنغولو" بعد ثبوت تورطه في تعاطي الكوكايين .

وقال مسؤلو غرناطة في بيان رسمي عبر الموقع  الرسمي للنادى :"أن إعادة التحليل اثبتت تورط "أنغلو" في تعاطى الكوكايين ،بعد التأكد في المرة الأولى عن تورطه في هذا الفعل المشين خلال مشاركته في كأس ليبرتادوريس .

وقال" بيرو تورالبو" مدير الكرة بالنادى الإسبانى خلال تصريحات صحفية : أنه تم التأكد من تعاطى "أنغولو" للكوكاييين مشيراً إلى إقتراب الإستغناء عن الللاعب،كما أوضح أن النادى لن يضطر لدفع قيمة الصفقة التى تيلغ 4,5 مليون يورو الى نادى "إندبندينتى دل فالى " ،وبالرغم من تواجد اللاعب في غرناطة لكنه لم يتدرب مع الفريق منذ إنتشار نبأ تورطه في تعاطى المخدرات

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