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بالصوت - نجم زيسكو لـ في الجول: أرغب في اللعب للزمالك

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بالصوت - نجم زيسكو لـ في الجول: أرغب في اللعب للزمالك بالصوت - نجم زيسكو لـ في الجول: أرغب في اللعب للزمالك

يرغب كلاتوس شاما نجم زيسكو الزامبي في الانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بنهاية عقده مع فريقه.

وخاض شاما صاحب الـ25 عاما 10 مباريات مع زيسكو في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسجل 3 أهداف منهم هدفين في شباك الأهلي وصنع هدفا.

وقال شاما لـFilGoal.com: "عقدي ينتهي مع زيسكو هذا العام، ويحق لي الانتقال لأي فريق في يناير مجانا".

وكشف "الحقيقة، أرغب في الانتقال إلى الزمالك".

وتابع " الزمالك فريق له اسم كبير وأحب طريقة لعبه الجيدة والمنظمة".

ويلعب زيسكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صن داونز.

استمع لتصريحات شاما

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