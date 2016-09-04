طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول: موقف إسلام جمال والشناوي من ودية جنوب إفريقيا

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن ثنائي الفريق إسلام جمال وأحمد الشناوي جاهزان لخوض مباراة جنوب إفريقيا الودية بشكل طبيعي ولا يعانيان من أي إصابة.

وسقط إسلام جمال على الأرض إثر تدخل قوي أثناء مران المنتخب مساء أمس السبت، استدعى دخول الجهاز الطبي وعلاجه، قبل أن يعود ويكمل مشاركته بشكل طبيعي.

وقال أبو العلا في تصريحات لـ FilGoal.com: "إسلام جمال سليم تماما، فقط تعرض لاصطدام قوي وعالجنا على الفور واستكمل المران".

من جهة أخرى، تداول البعض فيديو لإسلام جمال، يظهر فيه الشناوي رابطا كتفه.

وعن ذلك قال أبو العلا: "الشناوي ليس مصابا لأي شئ، فقط كان يقوم بجلسة العلاج الطبيعي ولذلك كان يربط كتفه، لكنه ليس مصابا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي يوم 6 سبتمبر المقبل، في ختام المعسكر الإعدادي الذي أعده المنتخب، وخاض فيه ودية أولى أمام غينيا وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.