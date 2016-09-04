الملك عبد الله يستعرض مع البابا تواضروس سبل تعزيز زيارة الأقباط للأردن

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى قصر الحسينية اليوم، الأحد، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز زيارة الأقباط إلى الأردن، وأماكن الحج المسيحى، خصوصا المغطس، الذى يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الطوائف المسيحية.

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء الذى حضره الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصى للملك، أن الأردن كان تاريخيا ولا يزال نموذجا فى التآخى والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فى المنطقة والعالم.

وشدد الملك عبد الله على أن المملكة الأردنية تواصل دورها فى العمل على ترسيخ مبدأ التواصل والحوار والتفاهم بين مختلف أتباع الديانات، لافتا إلى أهمية العمل من قبل مختلف الأطراف المعنية لترسيخ أواصر التعاون والمحبة بين الأمم.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية استضافة الأردن لأعمال الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وما يمكن أن تسهم فيه من تعزيز لدور مسيحيى الشرق فى المنطقة.

من جهته، أعرب البابا تواضروس الثانى عن تقديره الكبير للدور المهم الذى يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله، فى تعزيز التفاهم ومد جسور التلاقى بين مختلف أتباع الأديان السماوية.