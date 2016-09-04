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"معارضات قنا" تخلى سبيل المتهمة بقتل شقيقتها لاهتمامها بمواقع التواصل

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"معارضات قنا" تخلى سبيل المتهمة بقتل شقيقتها لاهتمامها بمواقع التواصل "معارضات قنا" تخلى سبيل المتهمة بقتل شقيقتها لاهتمامها بمواقع التواصل

قرر المستشار سليم أبو سحلى، قاضى المعارضات، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهمة بقتل شقيقتها بسبب "مواقع التواصل الاجتماعى" بضمان محل إقامتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، ألقت القبض على "سارة. س. م"، 16 عامًا، طالبة، لاتهامها بقتل شقيقتها غادة، 13 عامًا، بمدينة قنا، بعد خنقها بـ "حبل غسيل" عقب مشادة كلامية بينهما على خلفيه اهتمام المجنى عليها بمواقع التواصل الاجتماعى وإهمال دروسها.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة ضرب أفضى إلى موت، وقرر قاضى المعارضات اليوم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها. وقال أحمد فتحى صوينى محامى المتهمة إن اخلاء السيبل جاء بعد أن نظرة المحكمة للمتهمة بعين الرأفة.

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