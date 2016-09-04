القبض على "عوكل" بالدقهلية وبحوزته 9 تذاكر هيروين

تمكن رجال مباحث قسم ثانى المنصورة من القبض على أحد تجار المخدرات الذى اعتاد فرض سيطرته على الأهالى، وذلك عقب إبلاغ أحد جيرانه عنه لفرضه السيطرة على أهالى المنطقه وقيامه بطرد والدته.

كان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من أهالى أحد المناطق الشعبية بالدقهلية إلى العقيد محمد السعيد مطاوع مفتش مباحث قسم ثانى المنصورة، بقيام رضا ع. ا. ا. 25 سنة و شهرته عوكل بالاتجار بالهيروين وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة المحيطة بمنزله، بعد ان قام بطرد والدته من منزلها.

على الفور قام الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة ومعاوناه النقيبان عبد الله المحروقي و محمد صبح بالتوجه الى منزل المتهم و تم القبض عليه ومعه بعض أصدقائه وبحوزته 9 تذاكر من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر 11027 جنح قسم ثانى المنصورة.