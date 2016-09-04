ضبط هاربين من أحكام بالسجن بحوزتهما سلاح وطلقات نارية بالوادى الجديد

تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة ومركز شرطة الفرافرة من ضبط هاربين من أحكام بالسجن وبحوزتهما سلاح نارى وطلقات نارية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضرين رقم 4170 جنح مركز شرطة الخارجة و 899 إداري مركز شرطة الفرافرة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد يفيد بضبط "ص .ن "40 سنة، هارب من 3 قضايا بتهمة البلطجة ومقيم قرية النهضة بمركز الفرافرة، بحوزته 41 طلقة نارية عيار 9 مم، وجار ضبط السلاح الناري وضبط هارب من سجن جنائي ومقيم مركز الخارجة فى قضية مواد مخدرة رقم 3591 جنح الخارجة، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات نارية وفارغ طلقة.