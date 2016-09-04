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" أحمد شوبير " استاد دمياط يتحول الي « خرابة »

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" أحمد شوبير " استاد دمياط يتحول الي « خرابة » " أحمد شوبير " استاد دمياط يتحول الي « خرابة »

نورهان فايد

عرض الإعلامي أحمد شوبير، تقريرًا مصوراً لـ" دمياط"، أظهر الحالة السيئة التي عليها وضع الملعب، مؤكدًا أن ملعب دمياط وصل لحالة يرثى لها، وأن هذا غير لائق بالمرة لملعب المحافظة.

وأضاف "شوبير"، عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، دمياط قدمت للكرة المصرية نجوماً كباراً على رأسهم رفعت الفناجيلي، فيجب الاهتمام بها لأنها تستحق، وقد تشهد ميلاد مواهب تفيد الكرة المصرية.

وأشار الإعلامي، إلى أنه سيقوم بعرض من داخل الملعب بشكل أسبوعي، إلى أن يتم تجديده، فأما أن توضح ذلك وزارة الشباب والرياضة، أو يتم الإعلان بأنه لا توجد أموال كي يتم التجديد، وفي تلك الحالة يتم هدمه وبناء مساكن للشباب أفضل، ساخرًا "ونغني بقى أغنية مساكن شعبية بتاعة محمد منير".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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