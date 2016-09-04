تخلصي من الألم بعد إزالة الشعر

هل تريدين التمتع ببشرة مشرقة ونضرة بعد عملية إزالة الشعر؟

قد يعجبك: أطعمة تعدك بأسنان ناصعة البياض

"سيِّدتي نت" يقدّم لك 6 منتجات طبيعية سحرية المفعول لاستبدال بشرتك المملّة بأخرى نضرة ولامعة، بعد عملية إزالة الشعر؛ فنظافة بشرتك قد تتحقق بعد إزالة الشعر، أمّا الملمس الناعم والمظهر اللامع فلن تحصلي عليه إلا بعد اتّباع الطرق التالية:

1.الألوفيرا: تعتبر الألوفيرا أو الصبّار من الوسائل القديمة التي تساعد على ترطيب البشرة ونضارتها، كما أنها وسيلة رائعة لتخفيف الألم الناتج من إزالة الشعر. كلّ ما عليك فعله هو الحصول على هلام الألوفيرا، ووضعه على بشرتك بعد إزالة الشعر، فهي خالية من الموادّ الكيميائية والعطور التي تهيّج البشرة.

2.خلّ التفاح: إذا لاحظت وجود احمرار أو تغيّراً في لون منطقة معيّنة في بشرتك مع شعورك بحرقان فيها بعد إزالة الشعر، قومي بغمس قطنة نظيفة في خلّ التفاح، وضعيها على منطقة الألم، واتركيها حتى تجفّ، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

3.الأسبرين: ضعي اثنين من أقراص الأسبرين في ملعقة صغيرة من الماء، وقومي بفركهما حتى تحصلي على عجينة، ثم وزّعيها على أماكن الألم، واتركيها لمدة عشر دقائق، ثمّ اغسليها بالماء الدافئ.

4.الشاي الأسود: يحتوي الشاي على حامض التانيك الذي يساعد على تهدئة الالتهابات. كلّ ما عليك فعله هو وضع كيس الشاي في الماء الساخن، ثم وضعه في الثلاجة حتى يبرد. اسكبي القليل منه على مناطق الألم مع التدليك البسيط، وكرّري ذلك عدة مرات حتى يختفي الألم.

5.حمّام ساخن: قومي بغمر جسمك في الماء الدافئ قبل إزالة الشعر لمدة ثلاث دقائق؛ فذلك سيسهّل عملية إزالة الشعر ويعمل على تخفيف الالتهابات.

6.معجون الفراولة: قومي بخلط بضع حبات من الفراولة الطازجة مع القشدة الحامضة حتى تحصلي على عجينة، وضعيها على منطقة الإصابة بالألم، واتركيها لمدة تتراوح من ربع إلى ثلث ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ؛ فذلك سيساعد على تخفيف الألم في الحال.