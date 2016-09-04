5 نصائح للحصول على مكياج مميز هذا العيد

يلعب المكياج دوراً مهمّاً جداً في تحديد مدى جمالك وتألّقك، ولكن هناك بعض الأخطاء الصغيرة التي تجعل من المكياج وسيلة لهدم جمالك بدلاً من إظهاره؛ فرغبتك هذا العيد في أن تكوني أنيقة ومميزة قد تجعلك تقعين في فخّ كبير قد يفسد مظهرك؛ لذا عليك اتباع هذه النصائح الصغيرة حول المكياج لتحافظي على جمالك وتعزّزي جاذبيتك.

إليك هذه النصائح للحصول على مكياج لا تشوبه شائبة:



1. اختيار كريم الأساس: اختيار الأساس غير الصحيح مشكلة شائعة تقع فيها الكثيرات من النساء؛ لذا عليك اختيار الأساس المناسب للون بشرتك وطبيعة ملمسها، سواء أكانت دهنية أو جافة. ويمكنك استشارة طبيب الجلد أو أحد متخصّصي التجميل في المتجر الذي تقومين بزيارته دائماً لمعرفة الأنسب لك.

2.إهمال الكريم التمهيدي: الكثيرات منا لا يدركن الغرض من الكريم التمهيدي، لأنه هو القاعدة الأساسية لوضع المكياج والحفاظ عليه لأطول فترة مع الحفاظ على نضارة بشرتك ومكياجك لفترة أطول.

3.الحفاظ على الماسكرا: إذا كنت تريدين الحفاظ على الماسكرا لفترة طويلة من دون إذابتها على وجهك، فليس عليك غير وضع قطرات من الجلسرين في أنبوب الماسكرا، حتى يُساعدك على تفتيت تكتلات الماسكرا ومنعها من التثقل، ممّا يطيل مدّة صلاحيتها.

4.أحمر الشفاه: لكي يدوم أحمر الشفاه على شفتيك لأطول فترة، قومي بوضع محدّد الشفاه أولاً قبل استخدام أحمر الشفاه الذي تريدينه، وستجدين أنه سيدوم معك لفترة طويلة.

5 .لعمل السموكي: قومي بوضع الكريم التمهيدي حول عينيك، ثمّ قومي بوضع لون الظلّ الأسود الغامق فوق عينيك من الخارج إلى الداخل حتى تمتلئ منطقه فوق العين باللون الأسود الغامق، ثم قومي بوضع ظلال العين البني الطبيعي على تجعيد العين، لأن التباين في الألوان سيجعل عينيك تبدوان أجمل، ثم قومي بإزالة بقايا المكياج بوساطة قطنة نظيفة بها بعض مزيل المكياج، ثمّ ضعي الماسكرا، وستحصلين على نظرة رائعة لأمسية العيد.