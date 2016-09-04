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رئيس الوزراء: مصر آمنة ومستقرة ولديها مؤسسات راسخة

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رئيس الوزراء: مصر آمنة ومستقرة ولديها مؤسسات راسخة رئيس الوزراء: مصر آمنة ومستقرة ولديها مؤسسات راسخة

>كتبت هند مختار

 

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن أمنة ومستقرة، ولديها مؤسسات راسخة، وانها تخطو بخطى ثابتة على الطريق الصحيح رغم الظروف والتحديات، مشيراً إلى حرص على التعامل ومواجهة المشكلات وإيجاد حلول جذرية لها بعيداً عن سياسة المسكنات، خاصة وأننا لا نملك رفاهية الوقت حتى لا تتفاقم المشاكل، مؤكداً أن اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة يقابلها ضمان إجتماعي لمساندة محدودي الدخل حتى لا يتأثر أي مواطن بهذه الإجراءات.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من القيادات وشباب الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي أكد خلاله أن المركز يعد إحدى الركائز التي تستند عليها الحكومة نظراً لدوره في توفير المعلومات اللازمة لإتخاذ القرار المناسب، مؤكداً ضرورة متابعة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للتعرف على توجهات الرأي العام، وما يثار من قضايا، للتعامل معها وتوضيح الحقائق بكل مصداقية ووضوح، دون إخفاء لأي حقائق.

 

 


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مصر 365

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