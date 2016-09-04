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بريتني سبيرز تتصدر غلاف Marie Claire وتتحدث عن معاناتها العاطفية

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الأحد 04-09-2016 12:04

إعترفت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز Britney Spears لمجلة Marie Claire البريطانية، والتي تصدرت غلافها لشهر أوكتوبر، أنها خرجت مؤخراً من تجربة عاطفية صعبة عانت فيها الكثير.

 

سبيرز البالغة من العمر 34 عاماً، تحدثت عن هذه التجربة قائلة: "كنت قلقة جداً تجاهها، فبعد بقائي عزباء لفترة طويلة واعدت شخصاً معحبة به كثيراً، وكنت خائفة من مشاعره تجاهي".

 

وكشفت سبيرز أنها خسرت بعض الوزن لتنال إعجابه في أول لقاء، حين ذهبا إلى السينما، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، حيث أنه اكتشف أنها ليست الشخص الذي يتمناه. وتابعت: "الأمر قد يحدث مع الجميع، والشهرة لا تجعلك مختلفاً".

 

ولفتت سبيرز، الأم لولدين، خلال حديثها للمجلة، الى أنها تعبت كثيراً حتى وصلت لمرحلة الرضا مع حياة العزوبية، مؤكدة أن أفضل علاقة مرت بها على الإطلاق هي علاقتها بولديها.

 

يشار الى أن آخر علاقة علنية عاشتها نجمة البوب كانت مع المنتج التلفزيوني تشارلي ابيرسول Charlie Ebesrol ودامت 8 أشهر، ثم انفصلا في يونيو 2015.  

 

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