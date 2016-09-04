رئيس الوزراء: الحكومة تتدخل بشكل يومي لتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة اللجنة المشكلة، لرصد توفير السلع، ضبط الأسعار بالمحافظات، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع.

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسي الجديد.

وأجرى إسماعيل – خلال تواجده بمقر مركز المعلومات – عددًا من الاتصالات بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع بالمحافظات، وما تم فيما يخص توفير ألبان الأطفال المدعمة، وحصول المواطنين المستحقين عليها، مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات القومية في المحافظات، ومتابعتها من الجهات الحكومية المختصة، فضلًا عن تذليل كل العقبات، للانتهاء منها في المواعيد المقررة.

وقال رئيس مجلس الوزراء – ردًا على ما يُثار من شائعات يوميًا على شبكات التواصل الاجتماعي – إنه ” يتلقى تقارير يومية من المركز حول كل ما يُثار بشبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأسعار في السوق”.

ولفت إلى أن الحكومة تتدخل بشكلٍ يومي لتوفير السلع الرئيسية بوفرة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتأثر في ظل غياب وزير للتموين، مضيفًا أنه سيتم خلال أيام اختيار وزير جديد للتموين.

وتابع المهندس شريف إسماعيل، أن ” المواطن عليه أيضًا دور في التقدم بالشكاوى في حال ارتفاع الأسعار أو أي ممارسات قد يجدها بشأن ارتفاع الأسعار، وأنه على ثقة في نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح أن هناك دورًا رقابيًا تقوم به الحكومة باستمرار، وهناك ضوابطًا لتوزيع الألبان الخاصة بالأطفال لكي يصل الدعم لمستحقيه، ولا يتم استغلاله بشكلٍ غير مشروع لاستخدامات أخرى، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستقوم باستلام شحنة من ألبان الأطفال لتوفيرها بالأسواق بحلول 15 سبتمبر الجاري.

أ ش أ