نيجيريا تتغلب على تنزانيا في مجموعة مصر

نورهان فايد

حقق منتخب نيجيريا لكرة القدم فوزا معنويا على ضيفه التنزاني 1-صفر اليوم السبت في اويو ضمن الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وسجل كيليتشي ايهياناتشو الهدف (79).

ورفعت نيجيريا، بطلة 2015، رصيدها الى 5 نقاط مقابل 10 لمصر التي حجزت بطاقة المجموعة، ونقطة واحدة لتنزانيا.

وضمت المجموعة تشاد التي قررت الانسحاب بعد الجولة الثالثة لاسباب مالية فالغيت نتائجها مع المنتخبات الاخرى.

ويتأهل الى نهائيات البطولة الافريقية بطل كل من المجموعات ال13 بالإضافة الى صاحبي افضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تلعب فيها الغابون المضيفة وتعتبر مبارياتها ودية لا تحتسب نتائجها.

شبكةعيونالإخبارية

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