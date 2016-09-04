اصنعي أنت وطفلك خروف العيد

من أجمل مظاهر عيد الأضحى المبارك، خروف العيد الذي يفرح بمنظره الأطفال، ويقلدون صوته وحركاته، ويغنون له الأغاني وينشدون الأناشيد، وحرصاً من "سيدتي نت" على إتمام بهجة صغارك، فقد قررت أن تعرض لك طريقة عمل مجسم لخروف العيد مع المدربة التربوية نيفين شريم مع طفليها "بانه ويحيي" حيث يطلبون منك أولاً أن تعدي الأدوات التالية:

1. مفارش ورقية مستديرة مزركشة الأطراف وتعرف باسم "جلايل".

2. ورق أسود

3. عيون متحركة تباع عند محال الإكسسوارات وكلف الخياطة.

4. لاصق.

5. مقص خاص بالورق.

الطريقة:

1. قصي الورق الأسود على شكل رأس الخروف وعلى شكل أقدام الخروف.



2- قومي بإلصاق الرأس والأقدام على المفرش حسب الصورة.



3- قومي بإلصاق العيون اللاصقة حسب الصورة.

4 - اللصق ايضاً بعناية وحساب المسافات



5_ ساعدي طفلك عند استخدام المقص لكي لا يؤذي نفسه.



6_ يمكنك أعداد عدة خراف ويقوم الطفل بتقديمها هدية لإخوته وأطفال الجيران.



7_ يمكن أن يكتب على كل خروف اسم صاحبه.



8_ استغلي العمل في شرح الحكمة من ذبح خروف العيد.

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