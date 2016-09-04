أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

هل تعفى الحامل من طواف الوداع في الحج؟

Google+ Print
هل تعفى الحامل من طواف الوداع في الحج؟ هل تعفى الحامل من طواف الوداع في الحج؟

الأحد 04-09-2016 11:45

«سيدتي وطفلك» سألت الدكتور محمد الحلبي، «أستاذ الشريعة»، فأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت هو طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، وبالتالي فإن العلماء يرون أن النفساء والحامل تعفيان أيضاً من طواف الوداع.


وبالتفصيل فإن الحكم الشرعي في هذه القضية يكون كالتالي:


• قد تطوف المرأة الحامل ثم تصاب بوعكة، ولا تكمل طواف الوداع.
• قد ترتاح ثم تعاود الطواف، ثم تدوخ أو تصاب بالإعياء.
• لا يعني أنها معفاة أن ليس عليها دم.
• في هذه الحالة يجب أن تذبح دماً في مكة قبل أن تغادرها، وتطعم منه المساكين.
• لا يجوز لها أن تأكل من هذا الدم.
• يقصد بالدم الماعز والضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة «جزء من سبعة».
• إن لم تجد مالاً؛ لكي تذبح دماً فعليها صيام عشرة أيام حين تعود من الحج.
• الصيام يكون بعد أن تضع حملها وتتحسن صحتها.
• إن لم تضع سريعاً، وتحسنت صحتها يمكنها الصيام أيضاً.

تابعينا عبر موقع http://www.sayidaty.net في قسم "سيدتي وطفلك"، وأرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي