الاتحاد الفرنسي يفتح الباب لعودة "بنزيما" للمنتخب

نورهان فايد

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح الباب مجددا أمام عودة كريم بنزيما للمنتخب الوطنى ، بمجرد إنتهاء الإجراءات القانونية ضده بعد تورطه في فضيحة إبتزاز مزعومه .

وقال "لوجريت" رئيس الإتحاد الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب"الفرنسية اليوم الأحد بوسعه المشاركة مع المنتخب لكن القرار النهائي بيد المدرب " ديدييه ديشامب"، أنا ضد العقوبات المستمرة مدى الحياة، وتبقى قضية بنزيما بيد القضاء.

وكان الاتحاد الفرنسي قد قرر إيقاف" بنزيما" لأجل غير مسمى في ديسمبر 2015 بعد أن وضعه أحد القضاة قيد تحقيق رسمي بسبب مزاعم إبتزاز تخص شريط جنسي يظهر فيه" ماتيو فالبوينا زميله" في المنتخب، ورغم نفي بنزيما إلا أنه غاب بالفعل عن نهائيات بطولة أوروبا في بلاده خلال يونيو ويوليو الماضيين

شبكةعيونالإخبارية

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