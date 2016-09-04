تقرير في الجول – هل حقا جوارديولا عنصري

بعد قرار رآه البعض مفاجئ ويرى الأخرين أنه متوقع بحذف اسم يايا توريه من قائمة مانشستر سيتي الأوروبية، أرجع الناس القرار لعنصرية بيب جوارديولا تارة، وللمشاكل بينهما تارة أخرى.

هل حقا جوارديولا عنصري؟ هل يكره أصحاب السمراء أو الأفارقة منهم؟ ربما يكشف تقرير FilGoal.com التالي، حقيقة ذلك.

الفيلسوف الإسباني قاد ثلاثة أندية من على دكة البدلاء كمدير فني في 413 مباراة كان أكثر اللاعبين مشاركة معه هو ليونيل ميسي الذي لعب 219 مباراة مع المدرب الإسباني.

اللاعب المالي سيدو كيتا لاعب برشلونة السابق كان أحد الركائز الأساسية في الفريق الكتلوني طوال فترة تواجد بيب فشارك في 188 مباراة معه كسادس أكثر لاعب يعتمد عليه المدرب في مسيرته الكروية.

الفرنسي إيريك أبيدال كان أحد الأسماء التي يفضلها جوارديولا أيضا في برشلونة فاستخدمه في 142 مباراة خلال تواجده في كتالونيا.

الظهير دافيد ألابا كان المفضل للمدرب في بايرن ميونيخ فكان يستخدمه في العديد من المراكز لما يتمتع به اللاعب من مميزات وقدرات على تنفيذ أوامر المدرب، رابع أكثر لاعب يشارك مع جوارديولا في بايرن ميونيخ كان ألابا وذلك في 124 مباراة.

وكان جيروم بواتينج هو المدافع المفضل لجوارديولا في الفريق البافاري فعمل معه بجد وطور كثيرا من قدراته، المدافع الألماني ظهر في 118 مباراة مع جوارديولا خلال تواجده معه في بايرن ميونيخ.

هؤلاء كانوا الأسماء ذات البشرة السمراء التي شاركت مع جوارديولا في أكثر من 100 مباراة إضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى كدانتي وصامويل إيتو الذي كيايا توريه أتهم جوارديولا بسوء معاملته وبالعنصرية ضده لمجرد اختلاف وجهات النظ بينهما.

توريه شارك مع جوارديولا في 81 مباراة والمدرب الإسباني كان يطمح لاستخدام اللاعب في خط الدفاع خلال فترة تواجده مع برشلونة ولكنه لم يحقق طموحات اللاعب.

الفيل الإيفواري ظهر الموسم الماضي عجوزا وغير قادرا على الحركة والركض ونقل الكرة بالشكل الصحيح مما أثر بشكل سلبي على خط وسط الفريق السماوي بعد أن كان اللاعب النجم الأول والأهم في تشكيلة الفريق في المواسم السابقة.

فنيا، استبعاد يايا توريه هو الصواب في نظر جوارديولا، لا لسبب العنصرية أو الخلافات، لكن إن أراد توريه إثبات غير ذلك، فعليه العمل على نفسه.