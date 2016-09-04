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براءة 3 من عناصر الإخوان بسوهاج من التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية

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براءة 3 من عناصر الإخوان بسوهاج من التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية براءة 3 من عناصر الإخوان بسوهاج من التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية

>سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، ببراءة 3 من عناصر الإخوان ، مقيمين بمركزى طهطا وجرجا ، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين

تعود أحداث القضية الى عام 2015 بدائرة مركزى طهطا وجرجا، عندما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج للمتهمين،  تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والخروج فى مظاهرات بدون تصريح.

 

 


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