«الجنايات» تقضي ببراءة ضابط من اتهامه بقتل شاب في كمين المظلات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، ببراءة “محمد.أ” ضابط شرطة بالطرق والمنافذ، من اتهامه بقتل شاب في كمين المظلات، في القضية المقيدة برقم 13206 لسنة 2015 جنايات الساحل، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أطلق النار على المجني عليه “إبراهيم. ح”، أثناء وقوفه في أحد الأكمنة بسلاحٍ ناري، من مسافة لا تتجاوز الـ5 أمتار، فأرداه قتيلًا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم “القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن أكد 3 من زملاء المجني عليه في التحقيقات، أن الضابط قام باستيقاف السيارة التي يستقلونها، وأطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليه، أثناء جلوسه في المقعد الخلفي، ما أرداه قتيلًا في الحال”.