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رئيس زيمبابوي ينتقد قضاة منحوا تصاريح بإقامة احتجاجات مناهضة للحكومة

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رئيس زيمبابوي ينتقد قضاة منحوا تصاريح بإقامة احتجاجات مناهضة للحكومة رئيس زيمبابوي ينتقد قضاة منحوا تصاريح بإقامة احتجاجات مناهضة للحكومة

روبرت موجابي

انتقد رئيس زيمبابوى روبرت موجابى، قضاة منحوا تصاريح بإقامة احتجاجات مناهضة للحكومة، تحولت لاحقا لأعمال عنف.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن موجابى قوله “إن القضاة أظهروا استهتارا بالسلام، وينبغى عليهم ألا يظهروا ذلك عند اتخاذ قرارات”.

واتهمت المعارضة موجابى بمحاولة ترهيب السلطة القضائية.

ويتوجه، غدا الاثنين، بعض أنصار المعارضة إلى المحكمة للاستئناف على حظر إجراء التظاهرات لمدة أسبوعين .

يذكر أن عددا من الاحتجاجات العنيفة قد اندلعت فى زيمبابوى خلال الأسابيع الأخيرة، فى الوقت الذى تزداد فيه الأزمة الاقتصادية للبلاد.

أ ش أ

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