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تركيا: سماسرة الإرهاب يريدون إنشاء دولة مصطنعة شمالى سوريا

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تركيا: سماسرة الإرهاب يريدون إنشاء دولة مصطنعة شمالى سوريا تركيا: سماسرة الإرهاب يريدون إنشاء دولة مصطنعة شمالى سوريا

>أنقرة /أ ش أ/

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، اليوم الأحد، "نحن مع الأكراد فى السراء والضراء ضد سماسرة الإرهاب الدوليين الذين يسعون لإنشاء دولة مصطنعة شمالى سوريا، لكننا لن نسمح بذلك أبدا".

وأضاف يلدريم- خلال زيارته إلى مدينة ديار بكر التركية- وفقا لقناة (روسيا اليوم) ، "معركتنا فى سوريا ضد الإرهاب والإرهابيين، وليس ضد الأكراد أو أى طرف آخر".

وتابع يلدريم "إن وجود القوات التركية شمالى سوريا أمر مهم لوحدة الأراضى السورية، مؤكدا أن بلاده تشعر بمسؤولية تاريخية تجاه شعوب المنطقة".

وشدد رئيس الوزراء التركى على أن بلاده لن تسمح لأى محاولة للتمييز العنصرى بين مواطنيها.. ولن تتسامح مع من يحاول الإضرار بوحدة البلاد وتماسك شعبها.

وأضاف أن ما حصل ليلة الـ15 من يوليو من مواجهة للانقلاب "لم يكن ضد التنظيم الموازى فقط .. إنما ضد تنظيم بى كا كا".

يشار إلى أن زعيم منظمة (بى كا كا) الإرهابية هو عبد الله أوجلان، المسجون مدى الحياة فى جزيرة (إمرالى) التركية، وهو مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستانى اليسارى، الذى يسعى لشكل من الإستقلال عن السلطة وبناء مجتمع يصفه بأنه "بيئى ديمقراطى متحرر".


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