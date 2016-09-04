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طلائع «حسن شحاتة» يواجه إنتاج «شوقي غريب» وديا.. الأربعاء

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طلائع «حسن شحاتة» يواجه إنتاج «شوقي غريب» وديا.. الأربعاء طلائع «حسن شحاتة» يواجه إنتاج «شوقي غريب» وديا.. الأربعاء

نورهان فايد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة حسن شحاتة ونظيره الإنتاج الحربي بقيادة شوقي غريب وديا يوم الأربعاء المقبل، بملعب جهاز الرياضة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز بنسختها الجديدة.

يسعي كل من المديرين الفنيين إلى تجهيز فريقه بدنيا وفنيا قبل انطلاق منافسات الدوري، لاسيما مع قوة الفريقين المتمثلة في عناصر لاعبيها والقيادة الفنية القدية لكل منهما.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي سيلتقي النصر الليبي والظفار العماني غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء وديا ضمن استعداداته.

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