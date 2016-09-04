ضبط 3 قطع حشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخصين بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة بلاط من ضبط شخصين بحوزتهما 3 قطع حشيش وعدد من الأقراص المخدرة فى حملة أمنية بدائرة زمام المركز، وتم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم " 217، والمحضر رقم 218 " إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2016، وتمت احالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان إخطار أمنى قد ورد إلى اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، حيث تم ضبط الأول وبحوزته 3 قطع حشيش وعدد من الأقراص المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالى، كما تم ضبط الثانى وبحوزته أقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف كلاهما بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع.