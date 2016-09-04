كوت ديفوار تضمن الدفاع عن لقب كأس الأمم

نورهان فايد

تفادى منتخب ساحل العاج لكرة القدم فقدان اللقب بتعادله مع ضيفه السيراليوني 1-1 اليوم السبت في بواكيه ضمن الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وتقدمت ساحل العاج في الشوط الاول عبر جوناثان كودجيا (37)، وعادلت سيراليون في الثاني عن طريق الحجي كامارا (67).

وصار رصيد ساحل العاج 6 نقاط فحجزت بطاقة التأهل، مقابل 5 لسيراليون و4 للسودان الذي سقط امس على ارضه امام الغابون المضيفة 1-2، لكن المباراة تعتبر ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط والترتيب.

ويتأهل الى نهائيات البطولة الافريقية بطل كل من المجموعات ال13 بالإضافة الى صاحبي افضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة.

شبكةعيونالإخبارية

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