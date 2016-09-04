4 أطعمة مفيدة وتمارين رياضية لقلب مفعم بالحيوية

يتميز القلب بأهمية بالغة بين سائر أعضاء الجسم، فهو المسؤول عن سلامة تلك الأعضاء لدوره الرئيسي في ضخ الدم، وبالتالي إمداد جميع أجزاء الجسم وخاصة الدماغ بالأكسجين.

وتنتج مشاكل القلب عادة عن ضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات الدهنية على جدرانها مسببة انسدادها، وهذه الترسبات غالباً ما تنتج عن التدخين، عدم ممارسة الرياضة البدنية، السمنة والأطعمة غير الصحية، بحسب ما أوردته “العربية نت”.

وبما أن الغذاء هو العامل الأكثر أهمية والذي يمكن أن يتسبب في مشاكل القلب، فإليكم أطعمة فعالة في الحفاظ على صحته وجعله مفعماً بالحيوية ذكرها موقع “بولد سكاي” المعني بأخبار الصحة إلى جانب بعض التمارين الرياضية الهامة أيضاً:

1- الثوم

يساعد الثوم على تدفق الدم بسهولة وانسيابية في الشرايين بشكل رائع، لاحتوائه على مادة مضادة للأكسدة تسمى “الأليسين” والتي تتحول عند تناوله، إلى مركبات الكبريت والتي تتفاعل بدورها مع خلايا الدم الحمراء لتوليد كبريتيد الهيدروجين والذي يعمل على ارتخاء الشرايين لضمان تدفق الدم بسهولة.

2- الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية وليس السبانخ فقط على كمية كبيرة من حمض الفوليك والفيتامينات A و C بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف، لذا أثبتت فعالية كبيرة في الحد من المخاطر المحتملة لأمراض الشرايين التاجية. وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين ونصف من الخضراوات كل يوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 25%.

3- التوت والفراولة

بالإضافة إلى الخضراوات، تعتبر الفواكه أيضاً مثل التوت والفراولة جيدة جدا للقلب كونها مضادات للالتهاب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والسرطان.

4- الشوفان

يعد الشوفان من المواد الغذائية المفيدة جداً لصحة القلب لاحتوائه على مزيج من العناصر الهامة للحفاظ على القلب مثل، أحماض أوميغا 3 الدهنية، حمض الفوليك والبوتاسيوم.

ويساعد هذا الغذاء الغني بالألياف أيضاً في خفض الكوليسترول السيئ والحفاظ على سلامة الشرايين.

التمارين الرياضية

وإلى جانب كل الأطعمة الهامة سالفة الذكر، هناك بعض التمارين التي يمكنها أيضاً المحافظة على صحة القلب.

وتشمل هذه التمارين والمشي، والركض الخفيف، والسباحة، وركوب الدراجات والجري، حيث تساعد هذه التمارين على حرق السعرات الحرارية، والحفاظ على مستوى ضغط الدم وخفض مستويات الكولسترول وبالتالي تساعد على الحفاظ على صحة القلب.