صور.. إحالة 5 موظفين بوحدة محلية في الأقصر للتحقيق

تمكنت حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر بمركز الزينية شمال المحافظ من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل مكتب تموين قرية العشي وأدوية منتهية الصلاحية بالوحدة الصحية.

كما أحالت الهيئة 5 موظفين متغيبين عن العمل بالوحدة المحلية للتحقيق وأمرت بتحرير عدة محاضر لمخالفات تم رصدها في بعض المدارس والوحدات الصحية بالقرية .

جاء ذلك خلال حملة متنوعة ومكبرة شنتها هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، برئاسة العقيد أحمد ديوان، عضو مكتب الرقابة الادارية بالمحافظة، حيث شنت الحملة علي مركز قرى مركز الزينية شمال المحافظة، شملت الوحدة المحلية لقرية العشي، والوحدة الصحية ومكتب التموين بالقرية، اضافة الي صيدلية خاصة بالقرية.

وضبطت الحملة مجموعة من الأدوية متنهية الصلاحية داخل احدي الصيدليات الخاصة بالقرية، وايضا بعض العقاقير المخدرة المجدولة، وتم تحرير محاضر لتلك المخالفات.

واستمع عضو الرقابة الإدارية لشكاوي المواطنين داخل الوحدة المحلية لقرية العشي، واستفسر منهم علي طبيعة المشكلات واسبابها ومدى تأثيرها علي المواطنين، واستمع الي طلبات واحتياجات المواطنين بالقرية.