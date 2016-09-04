مرتضى يطالب وزير الرياضة بالتدخل لحل أزمة ملعب الزمالك والوداد

تواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقر وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد، للاجتماع بالوزير خالد عبد العزيز ومناقشة أزمة ملعب مباراة الوداد المغربي.

ورغم أن المباراة لم يتبق عليها سوى 12 يوما فقط، إلا أن الفريق الأبيض لا يعرف إلى الآن أين سيستضيف الفريق المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد رئيس الزمالك جلسة مع الوزير خالد عبد العزيز لمطالبته بالتواصل مع الجهات الأمنية ومسؤولي الأمانة العامة للقوات المسلحة، لحل أزمة الملعب.

ويخشى الزمالك من عدم حل الأزمة خلال الـ48 ساعة المقبلين، وهذا سيعني أن الاتحاد الإفريقي سيقوم بنفسه بتحديد ملعب اللقاء، إذ أن اللوائح تنص على حتمية اختيار الفريق المضيف لملعب اللقاء قبل موعده بعشرة أيام على الأقل.

وفي حال عدم حل الأزمة سريعا، فسيحدد الاتحاد الإفريقي ملعب بتروسبورت مسرحا للقاء بشكل رسمي بما أنه الملعب الأساسي للفريق في البطولة، وهو عكس رغبة النادي الأبيض.

ويسعى الزمالك لإقامة المباراة على ملعب برج العرب، رغبة في حضور أكبر عدد جماهيري ممكن للقاء الهام.