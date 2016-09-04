قطع المياه عن مدينة البلينا بسوهاج لإجراء أعمال الصيانة

أعلن اللواء محمد بدرى محمد القائم باعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انقطاع وضعف المياه عن مدينة البلينا وقراها لمدة 4 ساعات وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بنفس اليوم وذلك لإجراء اعمال الصيانة بالمحطة وأنه سيتم تشغيل محطة المياه الارتوازي لتعويض بعض كميات المياه.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.