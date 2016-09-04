الحماية المدنية تسيطر على حريق بــ 12 عشة و6 أسطح منازل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد نمشه مدير الإدارة، على الحريق الذى نشب بقرية العنبرية منذ قليل، من خلال محاصرة النيران، ومنعها من الامتداد لباقى المنازل، بعد احتراق 12 عشه لتربية الطيور وأسطح 6 منازل دون حدوث إصابات بشرية ،وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى بأحد المنازل.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بقرية العنبرية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد شوقى زيدان ،مفتش مباحث مركز شرطة المنشاه أن الحريق نشب بعدد من المنازل بقرية العنبرية وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية التى دفعت بعدد 6 سيارات إطفاء، ونتج عنه احتراق 12 عشة، و6 أسطح منازل، ولا توجد إصابات بشرية .

ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى من أحد المنازل، وجارى تحديد مصدر الحريق وأسماء المتضررين وحصر التلفيات، بعد تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.