الدولار ينخفض في البنوك إلى 7.039 قرش.. وخبير: بسبب تحسن الأوضاع

كتب : جهاد الطويل منذ 33 دقيقة

انخفض سعر بيع الدولار في البنوك وشركات الصرافة قرشا أمس، فبلغ 7.039 جنيه بعد أيام استقر فيها عند 7.49 جنيه، فيما كانت السوق السوداء اتخذت طريق الانخفاض مبكرا، حيث كان الدولار فيها بـ7.67 جنيه، قبل أن يبدأ تراجعه منذ أربعة أيام حتى بلغ أول أمس 7.27 ثم 7.20 جنيه أمس.

وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن انخفاض الدولار رغم طلب المستوردين استعدادا لمناسبات قريبة أهمها عيدي الفطر والأضحى المباركين، يعد أمرا لافتا للغاية، ولا تفسير لذلك سوى مدى التفاؤل في الأسواق من تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة مع المساعدات المالية التي أعلنت عنها دول عربية.

وأشار الأبيض إلى أن التعامل على الدولار أمس شهد نشاطا ملحوظا، مع بدء استئناف المستوردين نشاطهم بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الأحداث السياسية.