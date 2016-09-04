طبيب الزمالك الجديد يتحدث لـ في الجول عن: سبب العودة.. ولماذا لن يستمر

يترقب الجمهور تنقلات اللاعبين والمدربين بين فرقهم بلهفة كبيرة، فهم من يحددون شكل موسمهم.

في حالتنا تلك اخترف الأمر، جمهور الزمالك يهتم كما لم يهتم ناد من قبل بصفقة جديدة، صفقة طبيب الفريق!

أعلن نادي الزمالك مساء أمس السبت عبر FilGoal.com عن عودة مصطفى المنيري طبيبا للفريق بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وتحدث FilGoal.com مع الطبيب العائد للفريق الأبيض من جديد، ليخصنا بأسباب عودته ولماذا لن يستمر معهم بشكل دائم.

وتولى أيمن زين طبيب منتخب مصر للصالات مهمة إدارة الجهاز الطبي للنادي الأبيض في الموسم المقبل، قبل أن يؤكد الطبيب أنه لن يكون متواجدا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل بسبب ارتباطه بكأس العالم للصالات مع المنتخب.

وأمام ذلك، استعان الزمالك بمصطفى المنيري لشغل المنصب بشكل مؤقت، لحين عودة أيمن زين من رحلته.

وكل ما يلي على لسان مصطفى المنيري..

- بداية نبارك لك العودة للزمالك من جديد.

عودتي للزمالك هي عرفان للجميل، فهذا النادي قضيت معه أفضل فترات حياتي وهم الآن يحتاجوني لظرف معين، ولذلك لبيت النداء، لكنها عودة مؤقتة فقط.

- عودتك للزمالك أثارت تساءلات الجمهور عن "ولماذا لا تستمر تلك العودة طويلا؟"

"أنا الآن مرتبط بتعاقد مع منتخب مصر للشباب، ولا يمكنني تركهم بطبيعة الحال بما أننا سنخوض كأس أمم إفريقيا خلال شهر فبراير المقبل".

"أيمن زين طبيب الزمالك الجديد ممتاز وسيقوم بدوره على أكمل وجه مع الفريق الأبيض، هو مرتبط بمنتحب مصر للصالات ولذلك سيسافر معهم إلى كأس العالم للصالات ولن يعود قبل منتصف شهر سبتمبر".

"ولذلك طلب مني الزمالك العودة، فأخبرتهم أنني سأعود لفترة مؤقتة حبا في الفريق الأبيض، لأكون معهم في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي وحتى لا يكون الفريق من دون طبيب في تلك الفترة بكل تأكيد".

"ولكني سأعود بعد ذلك لمكاني في منتخب مصر، وسيكون أيمن زين قد تولى مهمته الجديدة".

- لماذا رحلت من الأساس عن الزمالك؟

"علافتي دائما كانت ممتازة بنادي الزمالك، وانتهت علاقتي بالفريق بعد حصولنا على لقب كأس مصر تحت قيادة كابتن حلمي طولان، وحينها انتقلت لجهاز منتخب الشباب، وكرمتني الإدارة في النادي".

- مؤخرا أصبحنا نجد الجمهور يطالب بإقالة طبيب وتعيين آخر بسبب استمرار الإصاباة لفترة أطول، متى تكون إصابة اللاعب خطأ طبيب؟

"فترة غياب أي لاعب تتحدد حسب مدى إصابته، فمثلا غياب اللاعب بسبب مزق يختلف عن غيابه بسبب شد عضلي أو غير ذلك".

- هل يمكن للطبيب أن يكون سببا في وقاية لاعبي الفريق من الإصابات؟

"تشخيص الإصابة وعلاجها لم يعد إنجازا لأي طبيب أو شئ يميزه، فهو علم بات بمتناول الجميع، لكن ميزة كل طبيب عن الآخر حاليا هي الوقاية".

"الجديد في عالم الطب هو كيفية وقاية اللاعبين من الإصابة من الأساس، فبإجراءات احترازية يمكن أن يتفادى الطبيب إصابة لاعبيه بالتمزقات وعديد من الإصابات بعيدا عن الكسور وما شابه من ذلك".

"مؤخرا كنت الطبيب الخاص ببعثة مصر في دورة ألعاب ريو دي جانيرو، وهناك عقدنا بعض الندوات الطبية، والتركيز فيها كان على كيفية الوقاية من الإصابات وليس علاجها، وبالمناسبة سأعقد غدا محاضر في نقابة الأطباء عن هذا الأمر".

- متى تنتهي ولايك المؤقتة مع الزمالك؟

"وجودي في الزمالك بشكل مؤقت أثناء رحلة السفر إلى المغرب لخوض مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي، ثم سأعود لمنصبي ويتولى أيمن زين منصبه مع الفريق الأبيض".