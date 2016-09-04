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وزير الرياضة يعلنها: برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والوداد.. ونتحمل التكاليف

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وزير الرياضة يعلنها: برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والوداد.. ونتحمل التكاليف وزير الرياضة يعلنها: برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والوداد.. ونتحمل التكاليف

أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إقامة مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع خالد عبد العزيز عصر اليوم الأحد، وأثناء الاجتماع طلب مرتضى من الوزير، التدخل وحل أزمة الملعب. (طالع التفاصيل)

وكان اختيار ملعب مباراة الزمالك والوداد محل لغط كبير في الأونة الأخيرة، فلا أحد يعرف أين ستقام المباراة إلى الآن. (طالع التفاصيل)

وعقب الاجتماع، أعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة عن إقامة المباراة بشكل نهائي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن وزير الرياضة أيضا، عن تكفل الوزارة تكاليف تأمين المباراة، والتي ستبلغ 500 ألف جنيه.

وستقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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