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جريزمان: لن أرحل عن أتليتكو إلا إن رحل سيميوني

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جريزمان: لن أرحل عن أتليتكو إلا إن رحل سيميوني جريزمان: لن أرحل عن أتليتكو إلا إن رحل سيميوني

قال أنتوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد إنه لن يترك فريقه سوى في حالة رحيل دييجو سيميوني مدربه إلى باريس سان جيرمان أو أي فريق أخر.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" لجريزمان "الحالة الوحيدة التي قد أرحل بسببها إن رحل سيميوني لتدريب باريس سان جيرمان أو أي شيء أخر".

وأضاف "اتصلت به قبل تجديد عقدي وأكد لي أنه مستمر، بإمكاني تعلم الكثير منه".

وأتم "لطالما كنت فخورا بأن أكون مشهورا بين الجماهير، أحاول الابتسام وتقديم أفضل ما لدي، إن أحبوا ذلك فهو أفضل بكثير".

وانضم جريزمان إلى أتليتكو في 2014 قادما من ريال سوسيداد بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده الحالي حتى 2021.

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