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«الري»: تحديد مساحات زراعة الأرز قبل عيد الأضحى

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«الري»: تحديد مساحات زراعة الأرز قبل عيد الأضحى «الري»: تحديد مساحات زراعة الأرز قبل عيد الأضحى

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية – أرشيفية

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، اليوم الأحد، بأن قرار تحديد مساحات الأرز للعام المقبل سيصدر خلال هذا الأسبوع قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم تحديد المساحات المسموح فيها بزراعة الأرز في 6 محافظات، وهي:” الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، كفرالشيخ، والبحيرة “.

ومن المقرر أن تكون المساحة في حدود 700 ألف فدان، المقرر زراعتها بالأرز في العام المقبل، والتي تكفي الاستهلاك المحلي من الأرز.

كما صرح عبد العاطي، بأنه في إطار الاستعداد لمراسم الشتاء المقبل – خاصةً في منطقة غرب الدلتا، والتي استقبلت أمطار غزيرة في العام الماضي، ما أدى إلى حدوث ارتفاع في منسوب المياه في بعض المجاري المائية – فإن الوزارة قامت بتنفيذ إحلال وتجديد عددًا من الأعمال الصناعية في إطار خطة عاجلة للتعامل مع موسم الشتاء المقبل في حال تكرار حدوث تلك الموجة من الأمطار .

ومن المتوقع إجراء تجربة عملية على سيناريو مفترض لهذه الأمطار، لبيان مدى استعداد محطات الرفع، محطات الطوارىء، نقاط الاختناق، فضلًا عن الاطمئنان على الاستعداد الكامل من جاهزية المحطات، فرق الطوارىء، وزمن حركتها من أماكنها، وحتى المكان المفترض لحدوث الأزمة .

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بمنع تصدير الأرز بشكلٍ نهائي .

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