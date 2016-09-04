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واشنطن: القوات الأمريكية فى العراق تقترب من 5000 جندي

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واشنطن: القوات الأمريكية فى العراق تقترب من 5000 جندي واشنطن: القوات الأمريكية فى العراق تقترب من 5000 جندي

ارشيفية

انتزعت قوات البشمركة الكردية السيطرة على مساحة من الأرض فى شمال العراق من تنظيم “داعش” أواخر الشهر الماضي، وبعدها بأيام ظهرت قوات أمريكية فى المنطقة فى أحدث مؤشر على النشاط العسكرى الأمريكى المتزايد داخل البلاد.

ولا يزال العسكريون الأمريكيون وعددهم نحو 12 ينتشرون بالمنطقة هذا الأسبوع وقضوا الأربعاء الماضي، فى الإشراف على مهندسين بالجيش العراقى يصلحون جسرًا لمساعدة القوات المحلية على عبور نهر الزاب الكبير فى إطار زحفهم نحو الموصل معقل المتشددين الذى ترغب بغداد فى استعادته هذا العام.

وعند نهر الزاب الكبير أدار جنود أمريكيون ظهورهم للكاميرا بسرعة عندما أدركوا وجود تلفزيون “رويترز”، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وقال البيت الأبيض أنه لن تكون للولايات المتحدة قوات على الأرض، لكن مستويات القوات الحالية تقترب من خمسة آلاف وهو عدد لا يُذكر بالمقارنة بذروة الوجود العسكري الأمريكي وقت إسقاط صدام والذى وصل إلى 170 ألف جندي.

ويقول البيت الأبيض أيضا أن القوات الأمريكية لن تشارك فى القتال وإنها هناك لتدريب وتسليح الجيش العراقى والبشمركة ومسلحين سُنة وإسداء المشورة لهم.

والولايات المتحدة لها قواعد عسكرية قليلة فى العراق لكنها تقود حملة جوية ضد داعش فضلا عن تزايد ملحوظ فى نشاطها على الأرض.

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