طرح ألبوم أنا لوحدي لـ«شذي»

طرحت شركة “EWE”، اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة “مزيكا”، ألبوم المطربة شذى، ويحمل الألبوم عنوان “أنا لوحدي”.

وبدأت “EWE” و”مزيكا” في عمل الخطة التسويقية الخاصة بالألبوم، بعد الاتفاق مع عدد من الشركات لتولي التوزيع في جميع البلدان العربية في نفس التوقيت.

يضم “أنا لوحدي”، 11 أغنية جديدة هي:”أنا لوحدي” من كلمات جمال الخولي، ألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع كريم عبد الوهاب، و”بحب أيامي” من كلمات عصام حسني، ألحان علي شعبان، وتوزيع كريم عبد الوهاب، أغنية “هنتفارق” من كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، فضلًا عن “بحن إليه” من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كما يضم الألبوم :”متغيرتش” من كلمات جمال الخولي، ألحان محمد نور، وتوزيع أسامة كمال، “الدوم دوم تك” من كلمات محمد عاطف، ألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، “بنت أبوي” من كلمات أحمد علاء، ألحان أحمد يوسف، وتوزيع زووم، “مفيهاش غلطة” من كلمات محمد مصطفى مالك، ألحان مودي سعيد، وتوزيع محمد شفيق، “في حاجات كتير إتغيرت” من كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، و”ناسية روحي” من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، فضلًا عن أغنية “قسمة ونصيب” من كلمات وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن المقرر أن تبدأ شركة “EWE” خطة تسوقية جديدة للألبوم تقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي ستكون مختلفة من حيث الدعاية التي تبدأ تزامنًا مع طرح الألبوم في كل الدول العربية خلال فترة عيد الأضحى.

يذكر أن طرحت شذى – مؤخرًا – فيديو كليب لأغنيتها ناسية روحي، التي صورتها في لبنان مع المخرج محمد القاضي، ومن المفترض أن تقوم بتصوير أغنية أخرى من الألبوم خلال الفترة المقبلة .